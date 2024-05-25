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HORI ファイティングスティックα
商品番号 T30356749953
商品名

HORI ファイティングスティックα
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホリ(HORI)ファイティングスティックαプレステ4の格ゲー、ストリートファイター用にスト6の発売に合わせて購入しました。購入後あまり使用しな買ったため出品します箱、説明書、本体です動作確認済みです大きな傷等はありません改造等はしていません消毒して発送いたします即購入可多少であれば値下げ交渉承ります
http://narcologia.ru/goods/response368542.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly917584.html
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