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商品詳細
#肉筆浮世絵名品聚芳 #75枚 #藝術出版社#春画#復刻春画#桐箱#枕絵#秘画#画集#江戸明治期#絵画#資料定価:19.950円20年以上以前購入・肉筆浮世絵名品聚芳 75枚 藝術出版社・復刻春画(印刷物)・桐箱入り・紫風呂敷包・江戸明治期・絵画資料集・75枚・作品裏面に分かる限りの作者名あり＊この写真を撮る為に開封しました。
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