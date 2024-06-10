(値下げしました！)Nintendo Switch クリアブルー

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商品詳細
1年ほど使用しましたが、使用しなくなったため出品します。とても遊んでいて楽しいゲームです。クリアになっているためとてもオシャレです。わかりやすいように、下にSwitchの情報書いときました！よろしくお願いします。本体情報⬇️本体保存メモリー32G縦102mm横239mm厚さ13.9mm重さ398ｇ画面サイズ6.2インチ
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