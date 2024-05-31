PS4本体（箱あり）モニター、スピーカー、ソフト2点セット

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某フリマサイトで購入今年9月に購入しましたが使わなくなったので売出品します。ゲームは毎日プレイしていてコントローラー、本体に問題はありません。ソフトも正常に動きます。購入した状態とほぼ変わりません。傷、汚れ等も見当たりません。ホコリ等はあるかもしれませんので、包装する際に拭き取ってから発送させて頂きます。質問等ありましたらコメントよろしくお願いします。値引きも多少なら可能です。#PS4#プレステーション4#即発送#美品