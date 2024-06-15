め組の大吾全20巻+曽田正人作品集付き

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商品詳細
全20巻完結+曽田正人作品集FIREANDFORGET1巻の計21巻のセットになります。レンタル・漫画喫茶落ちではありません。タバコ、ペットの臭いはいたしません。4枚目の写真のように16巻のカバー上部に2〜3mmほどの破れがございますが、通読には問題ございません。ご理解いただける方にご購入をお願いします。写真のように梱包し迅速にお届けいたします。
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