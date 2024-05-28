NEOGEO ネオジオ コントローラ NEO-AEC MAX330MEGA

中古品NEOGEOネオジオコントローラNEO-AECMAX330MEGA中古品ですがあまり使用していなかった為大きな傷や汚れはないので比較的綺麗です。自宅保管の為完璧お求めな方は購入をご控えください



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