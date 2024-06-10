☆希少メビウス ジミヘンEMOTIONSELECTRIQUES MOEBIUS ...

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絶版、激レア本洋書MOEBIUS“JIMIHENDRIXEMOTIONSELECTRIQUES”1999年発行大友克洋谷口ジロー寺田克也宮崎駿【サイズ】縦約27.6×横約21.7×厚み約1.2cm【ページ数】128ページ【商品状態】新品未使用ですが、素人による長期間保管、経年劣化、輸送の際に若干のスレや汚れが付着する場合がございます。メビウスMOEBIUSジャン・アンリ・ガストン・ジロー（1938年5月8日-2012年3月10日）はフランスの芸術家、漫画家。ベルギー・フランスを中心とした地域の漫画バンド・デシネの作家。おもに『ブルーベリーズ』シリーズや絵画制作時に使用された“メビウス”というペンネームや、本名を短くした“ジロー”の愛称で親しまれ、世界中に多くの熱烈なファンを持つ。とりわけ、フェデリコ・フェリーニ、スタン・リー、宮崎駿、大友克洋などへ直接的な影響を与えており、ベルギーの巨匠漫画家ジジェ後に最もヨーロッパで影響を与えた漫画家他にも多数出品しておりますので宜しければ→#GM36よりご覧下さい。#GM36#大友克洋#メビウス#moebius#akira#アキラ#弐瓶勉#nihei#KOSUKEKAWAMURA#河村康輔#ジミヘン#ジミーヘンドリクス