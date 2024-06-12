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発見？ 研究者向け ☛木箱入☛葛飾北斎 秘伝 ☛☛ 70年前 出版 北斎解説書
商品番号 G89921469691
商品名

発見？ 研究者向け ☛木箱入☛葛飾北斎 秘伝 ☛☛ 70年前 出版 北斎解説書
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♕日本美術出版昭和27年葛飾北斎秘伝♕非常に古い葛飾北斎の美術解説書です♕専用木箱入♕北斎の秘伝の絵画解説書です♕秘伝とされる絵画とともに詳細な解説文が記載されてます☛秘伝の為画像で説明できません●注意事項70年前と非常に古い書物ですので変色等はございます気になる方はお控えください古書となりますので変色日焼けなどのデメリットはございます貴重な書物ですので取り扱いには注意徹底しておりますので価値観のご理解できるお客様をお待ちしております出荷時にはほこりを払いアルコールとで消毒いたしますが現況渡しとなります神経質な方はお控えください●梱包出荷匿名配送となります梱包資材は再利用品を使用いたしますご了承ください
http://narcologia.ru/goods/perforce653265.html
http://narcologia.ru/goods/calling613650.html
http://narcologia.ru/goods/ordering131579.html
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