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- 【ワンオーナー品】topps 2021 npb 山下舜平大 RED 5/5 RC
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商品詳細
ジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···その他サイン有無···無し性別···男【ワンオーナー品】topps2021npb山下舜平大RED5/5RC【ワンオーナー品】topps2021npbオリックス・バファローズ山下舜平大RED5/5RCルーキーカードラストナンバー山下舜平大選手のルーキーカードでtoppsの初版ということもあり、物凄く貴重なカードになります。海外コレクターさんに売却するか検討してますのでよろしくお願いします。#山下舜平大#shunpeitayamashita#orix#topps2021#RC#ルーキーカード
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