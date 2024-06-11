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【ワンオーナー品】topps 2021 npb 山下舜平大 RED 5/5 RC
商品番号 R89816623323
商品名

【ワンオーナー品】topps 2021 npb 山下舜平大 RED 5/5 RC
ブランド名 トップス
特別価格 税込 264,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···その他サイン有無···無し性別···男【ワンオーナー品】topps2021npb山下舜平大RED5/5RC【ワンオーナー品】topps2021npbオリックス・バファローズ山下舜平大RED5/5RCルーキーカードラストナンバー山下舜平大選手のルーキーカードでtoppsの初版ということもあり、物凄く貴重なカードになります。海外コレクターさんに売却するか検討してますのでよろしくお願いします。#山下舜平大#shunpeitayamashita#orix#topps2021#RC#ルーキーカード
http://narcologia.ru/goods/encourage980472.html
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