スーパーファミコン　ニンテンドー64 ゴエモン３本セット　新品未開封　極美品

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コレクションとして自宅保管しておりました。ニンテンドー64がんばれゴエモン〜でろでろ道中オバケてんこ盛り〜がんばれゴエモン ネオ桃山幕府のおどりスーパーファミコンがんばれゴエモン きらきら道中僕がダンサーになった理由3本セット新品未開封のとても綺麗な状態です。購入してから包装フィルムに包まれたままの状態で大切に保管していたものになります。コレクターの方向けに出品致しました!セット販売なのでバラ売りはしておりませんのでご了承下さい。上記、ご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。