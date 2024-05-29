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ニンテンドー 3DS LL 動作確認済み
商品番号 Y63745225880
商品名

ニンテンドー 3DS LL 動作確認済み
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆商品3DSLL本体のみタッチペン、SDカード付属※充電器、ソフトは付属しません。ネット接続、各種ボタンや音量、3D調整、タッチ操作など動作確認できました。中古で購入した時から画面には保護シートが貼られておりました。保護シートは気泡がたくさん入っておりますので、気になる方ははがしてご利用ください。外装は両面ともひっかきの様な塗装剥がれがみられます。
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