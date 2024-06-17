価格を引き下げました。一冊、1000円！未満。今、短歌が再人気。現代短歌を学ぶに、学び直しに代表的な歌人の歌集ですね。美しい言葉の[塚本ワールド］が、素敵でした。箱、表紙などにやけ、シミなど有りますが、中の破れ、書き込み、折れなどは見当たりません。バラ販売は致しません。#現代短歌#現代短歌歌人歌集#塚本邦雄



塚本邦雄歌集。現代短歌の巨匠の一人の歌集11冊、まとめて出品 ...



現代短歌全集 9巻から15巻 筑摩書房 - 文学/小説



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生誕100年。塚本邦雄の歌を読み、短歌の小さくて深い世界に思いをは ...



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百花遊歴』（塚本 邦雄）：講談社文芸文庫｜講談社BOOK倶楽部