決定版　谷崎潤一郎全集 第17巻　中央公論新社

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商品詳細
「谷崎潤一郎全集17」谷崎潤一郎定価:￥6800#谷崎潤一郎#谷崎_潤一郎#本#日本文学／小説・物語「決定版 谷崎潤一郎全集 17」「蘆刈」「春琴抄」「陰翳礼讃」等の作品を収録。スペースの都合で集めるのを断念しました。おおむね良好なコンディションですが、細かい擦れ傷などはございますので、古本であることをご理解いただきご検討をお願いいたします。【月報付き】17巻 小川洋子、奥泉光こちらは申し訳ございませんが、お値下げ交渉をご遠慮ください。谷崎潤一郎全集の他の巻とまとめ買いしていただければ合計金額から一冊につき200円値引きさせていただきますのでコメントください。
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