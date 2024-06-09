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超美品　箱付き　ゲームボーイ
商品番号 J54768853897
商品名

超美品　箱付き　ゲームボーイ
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 9,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。任天堂　ゲームボーイ上記商品の出品です。付属品:本体、箱、取扱説明書。状態:動作確認済み。画面のヤケや本体の汚れは全くなく非常に綺麗です。ですが、画面の中にチリが混入しております。写真にてご確認の上ご検討ください。閲覧ありがとうございました。
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