超美品　箱付き　ゲームボーイ

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商品詳細
閲覧ありがとうございます。任天堂 ゲームボーイ上記商品の出品です。付属品:本体、箱、取扱説明書。状態:動作確認済み。画面のヤケや本体の汚れは全くなく非常に綺麗です。ですが、画面の中にチリが混入しております。写真にてご確認の上ご検討ください。閲覧ありがとうございました。
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