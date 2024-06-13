アルセウス\u0026ディアルガ\u0026パルキアgx hr psa10

アルセウス\u0026ディアルガ\u0026パルキアgxhrpsa10イタズラ防止の為、コンビニ決済は不可でお願い致します。自身で直接PSA本社に鑑定を依頼した正規品となります鑑定されているものですが、状態はプレイ用として出品させて頂きます。PSAの仕様上カードがケース内で動く物もあります。PSAは完美品を保証する訳ではありませんのでカードに傷があるからなどで低評価、返品に関してはご遠慮ください。値下げ交渉不可丁寧に梱包して発送致します。



〔PSA10鑑定済〕アルセウス＆ディアルガ＆パルキアGX【HR】{112/...











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