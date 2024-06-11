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ヘンガレ　YES24　ヨントン　トレカ　ウジ
商品番号 U14914380884
商品名

ヘンガレ　YES24　ヨントン　トレカ　ウジ
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 2,274 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入⭕Heng:garæヘンガレYES24ヨントン応募特典のトレカです。購入時の袋のまま、暗所で保管していました。(未開封)写真2枚目の⭕の部分に若干ですが下から押されたようなヘコみがあります。他には目立つ傷は見当たりませんが、未開封のまま確認しているため、軽いスレや傷がある可能性もあります。海外製品であること、自宅保管品であることも含めご了承いただける方のみご購入お願いいたします。写真の袋のまま硬質ケースに入れ、水濡れ防止をして発送します。
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