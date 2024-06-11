PS4 初期型(本体・電源ケーブルのみ) CUH-1000A

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商品詳細
動作確認済み、フル初期化済です。傷、端子の細かいホコリあります。購入いただいた場合翌日の夕方頃発送できます。
http://narcologia.ru/goods/slide330287.html
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