ポルノグラフィティ/18th ライヴサーキット\

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商品詳細
「ポルノグラフィティ/18thライヴサーキット\"\"暁\"\"LiveatNIPPONBUDOKAN2023〈初回生産限定盤・3枚組〉」ポルノグラフィティ定価:￥13000昨年9月からスタートした＜18thライヴサーキット暁＞最終日の2023年1月24日(火)日本武道館のライブ映像とライブのドキュメント映像を収録。初回生産限定盤には、昨年8月に全国の映画館で上映されたアルバム全曲のMUSICVIDEOとそのストーリーを紡ぐSHORTFILMとで構成された『VisualAlbum暁』に加え、日本武道館公演とは異なるセットリストでお届けした、他公演ライヴ音源も収録したスペシャルパッケージ。#ポルノグラフィティ#CD・DVD#岡野昭仁DVD
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