ZB1 ジャンハオ　公式トレカ5枚 youth in the shade

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商品詳細
※メルカリ便利用のため、 これ以上のお値下げは考えておりません。※希望価格は出し逃げが多いので 対応しておりません。【硬質ケース＆水濡れ防止対策＆厚紙補強で送付】✅ZB1ジャンハオ ・アートブック版トレカコンプセット ・デジパック版ジャンハオ✅匿名配送利用✅写真のものを送ります※自分のコレクション分以外を出品しております。※引いてすぐにスリーブ＋硬質ケースに入れ、保管しております。※海外製品のため初期傷や細かいスレなど 気になる方はご購入をお控えください。※背景に使用している写真集はつきません。ZB1ゼべワンyouthintheshadeトレカジャンハオハンビンマシューメテュリッキーゴヌクギュビンジウンユジントレーディングカード⭐︎細かい初期傷などが気になる方はご購入をお控えください
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