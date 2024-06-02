［新品］3DSLL ドラクエモンスターズ2 スペシャルパック



ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵 スペシャルパック【メーカー生産終了】



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2021年8月に購入し、遊ぶ機会がなく自宅にて保管しておりました。箱に多少の日焼けと傷がありますが、新品未使用品でございます。セット内容は箱の裏面記載をご覧下さい。動作確認のため一度開封し、電源を付けております。「ニンテンドー3DSLLドラゴンクエストモンスターズ2イルとルカの不思議なふしぎな鍵スペシャルパック」ニンテンドー任天堂Nintendo3DS3dsLLll3DSLL3dsllドラゴンクエストモンスターズイルとルカの不思議な鍵ドラゴンクエスト ドラクエスペシャルパック