「保存版　富山市今昔写真帖」　監修＝須山盛彰　発行＝郷土出版社

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2003年初版発行 ■カバー:上辺1ヶ所少キレ、縁ヨレ目立ちます。その他、ややスレ・キズ・ヤケあり ■中身:下辺（チリ）2ヶ所やや押しキズ、地面ややキズ、全ページの縁薄らヤケ、全体的に若干ムレヨレあり、書込なし ■その他付属物はございません。■発送地:千葉・東京【必ずお読みください】帯・リーフレット・特典などの付属物は、説明文中に明記しております。明記されていないものは原則付属しないものとお考えください。また、お問い合わせのご対応には数日要する場合がございますので予めご了承ください。023 【棚】-7・me【N】