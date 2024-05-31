お値下げ中！ローリングストーンズ　来日公演TシャツXL

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商品詳細
ローリングストーンズVoodooLoungeツアーTシャツ来日公演の際、会場にて購入したものです。購入後、着用しないまま、クローゼットにしまいこんでいました。中々見かけないレアなデザインではないでしょうか。XLサイズ着丈約71cm身幅約57cm肩幅約51cm袖丈約20.5cm素人採寸ですので、目安にしてください。染めTシャツであり、元より色ムラあります。破れやほつれはありませんが、経年劣化による生地の変色があります。30年近く前のものであり、長期自宅保管品でありますこと、ご理解いただける方、ご検討くださいませ。保管時、発送時の折り畳みジワご了承お願いします。※今のところ、お値引きに対応しておりません。#rolling_stones#Rolling_Stones#来日Tシャツ#ヴィンテージ#ブゥードゥーラウンジツアー
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