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商品詳細
先月購入しましたが、使用頻度が低いため出品しました。商品スペック本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm幅280.0mm×高さ21.22～32.43mm※×奥行き111.38mm※スティック先端からの厚さは40.58mmです。本体重量約608gモニタサイズ7.0型モニター解像度1920×1080ドットOSWindows11Home64ビットCPUCPU名：AMDRyzenZ1Extremeプロセッサー動作周波数(標準/最大)：3.3GHz/5.1GHzキャッシュメモリ：3次キャッシュ16MBメモリ詳細メモリ：16GBメモリ最大搭載量16GB(LPDDR5-6400)メモリスロット数オンボードメモリのみストレージSSD：512GB(PCIExpress4.0x4接続)搭載ストレージタイプ詳細SSDストレージ(SSD)SSD：512GBグラフィックAMDRadeonグラフィックス(最大8.6TFlopsFP32)メインメモリと共有製品年式...2023OS...Windows11メモリ...16〜31GBSSD容量...512～999GB特徴...ゲーミングノート
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