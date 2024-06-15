BORDER DOWN 限定版

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商品詳細
「BORDERDOWN限定版」#ゲーム#シューティング#Dreamcast#Other部屋の片づけをしていたらダンボールの中から出てきました。シュリンク包装でパックされたままの未開封の新品です。
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