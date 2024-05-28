進撃の巨人　全巻セット

＊1巻〜34巻のセットです。比較的美品だと思いますが、1巻だけ汚れがございますので、お安く出品します。＊全て、一読したのみですが、経年劣化、日焼け等ございますので画像でご確認ください。中古品ですので、ご理解くださいませ。



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