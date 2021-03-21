☆送料込み☆ 動作確認済 ファミコン ソフト GUN-DEC ガンデック

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商品詳細
任天堂SammyサミーファミコンソフトGUN-DECガンデックサイバー・パンク・バイオレンス3モード・アクションゲームコレクション整理のため出品しました。実機にて、動作確認済です。状態についてカセット：多少の汚れはあるものの綺麗な方だと思います。説明書：使用感ありますが、破れや落書き等はありません。箱：状態が悪いです。ミミは4つついていますが、潰れによるイタミ、シワ、色褪せ、汚れ等があります。トレー：若干の黄ばみ、少し潰れがあります。※ハガキ、緑色の注意書きはありません。古い物ですので、それなりの傷みや汚れ、欠品等があります。神経質な方や状態を気にする方はご遠慮ください。ご理解いただける方のみ宜しくお願いいたします。#任天堂#Nintendo#ファミリーコンピューター#ファミコン#ファミコンソフト#ファミカセ#レアソフト#レトロゲーム#アクションゲーム#ガンデック#GUNDEC
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