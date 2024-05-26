プレイステーション5 本体

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商品詳細
「プレイステーション5」高い版の方です。2.3回のみプレイし、あとは閉まって保管してました。 使わないため出品致します。購入したのは2、3ヶ月前です。ご希望あればグラセフ4つけます。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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