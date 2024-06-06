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商品詳細
数回使いましたが、目立った傷等はありません。外箱に記載された、本体、コントロールパッド、HDMIケーブル、USBケーブル、全て揃っております。USBケーブルとHDMIケーブルは未使用となりますなお、動作確認はしておりますが、未使用の新品ではありませんので、神経質な方は入札を御遠慮いただければ幸いです。
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