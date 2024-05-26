Nintendo GAMEBOY micro BLACK

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商品詳細
GAMEBOYmicroゲームボーイミクロBLACKブラック動作確認済み中古品20年ほど前の商品のため多少の傷や汚れがございますが、特に目立つ傷や汚れはなく状態は悪くないと思います。しかしあくまで中古品のため神経質なかたはご購入をお控えください。状態は画像でご確認ください。電源、ソフト読み込み、音量、充電、プレイ動作問題なし。ボタンの効きも問題ありません。外箱、説明書に痛みがありますので画像でご確認ください。本体と説明書のシリアルナンバーは異なります。また、ACアダプターは他社製になります。NintendoGAMEBOYADVANCEOXY-S-CAゲーム機本体種類:GAMEBOYADVANCEポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo#GAMEBOYmicro#ゲームボーイミクロ#GAMEBOYADVANCE#ゲームボーイアドバンス
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