⭐️スーパーファミコンソフト⭐️2本セット。・中古品の為、小傷や汚れなどみられますのでご了承ください。・動作チェック確認済み。モニターは付属致しません。・トラブル防止の為、ジャンク品になります。・鬼神童子 ゼンキ 烈闘雷伝・鬼神童子 ゼンキ 天地鳴動・Nintendo・鬼神童子ゼンキ・ハドソン・1995.1996⭐️よろしくお願い致します。m(__)m。



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