高取焼　亀井楽山　水指　茶道具　送料無料

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商品詳細
ご覧のような綺麗なお水指です。使用感なく綺麗な状態です。傷はありません 。共箱、栞付き塗り蓋は塗師 表恵 と箱裏、蓋裏にあります。よろしくお願いいたします。直径 17〜18cm高さ 15.5cm
http://narcologia.ru/goods/Addict544918.html
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