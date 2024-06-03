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高取焼　亀井楽山　水指　茶道具　送料無料
商品番号 K41875438270
商品名

高取焼　亀井楽山　水指　茶道具　送料無料
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 21,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧のような綺麗なお水指です。使用感なく綺麗な状態です。傷はありません　。共箱、栞付き塗り蓋は塗師　表恵　と箱裏、蓋裏にあります。よろしくお願いいたします。直径　17〜18cm高さ　15.5cm
http://narcologia.ru/goods/Addict544918.html
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