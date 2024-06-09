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- 建築現場実務大系 全52巻 井上書院
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商品詳細
約40年前位に購入したものです。ほぼ、書院で保管されていましたので、きれいな状態です。当時二十万円くらいで、買いました。52巻そろっています。中古であること御理解いただける方宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/revamp109822.html
http://narcologia.ru/goods/providence723794.html
http://narcologia.ru/goods/recycling968714.html
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