【mmmmmmさま専用】雑誌『工藝』29号　24号

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商品詳細
柳宗悦が1931年から1951年の間に発行した雑誌『工藝』の第29号と24号のセットです。#柳宗悦#棟方志功#雑誌工藝#日本民藝館
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http://narcologia.ru/goods/financier493960.html
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