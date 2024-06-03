Nintendo 3DS

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商品詳細
⭐︎箱は汚れています。⭐︎本体は多少の使用感があります。以前使用していた方が画面保護シートを貼っていたためそのままの状態です。よく見ると多少の汚れがありますが使用するには全く問題ありません。タッチペン有ります。⭐︎動作確認済みです。⭐︎充電ケーブル付きです。充電も問題なく行えます。⭐︎購入後のキャンセルや値引き交渉等は行えませんのでご注意ください。
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