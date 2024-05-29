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雑誌「室内」1999〜2003年　抜けあり28冊　工作社
商品番号 A44197643828
商品名

雑誌「室内」1999〜2003年　抜けあり28冊　工作社
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,029 円
在庫状況 あり

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商品詳細

建築・インテリア雑誌として評価の高かった「室内」1999〜2003年(抜けあり)　28冊表紙、背表紙に焼け、傷みがありますが、中身は比較的綺麗だと思います。『室内』コラムニスト・山本夏彦が1955年に創刊したインテリア専門誌。2006年休刊。当時はまだ珍しかったマニアックな海外のインテリアや家具の情報、歯に衣着せぬ論評、コラムなどに人気があった。
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