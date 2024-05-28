TAMA CAMCO ビンテージドラムペダル

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商品詳細
名器、80年代のカムコドラムペダルです。古い物ですのでキズや汚れなどございますが、使用に問題はございません。当方も同じペダルを使用しておりますが、軽くて使いやすいです。こちらはスペアで所有している一台で、本体のみの出品となります。受け取り連絡は迅速にお願いします。
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