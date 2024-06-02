

阿弥陀如来立像 6寸 舟型来迎雲文光背◇白檀 木彫 仏像 | labiela.com



阿弥陀如来立像 6寸 舟型来迎雲文光背◇白檀 木彫 仏像 | labiela.com



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2023年最新】木彫 仏頭の人気アイテム - メルカリ



光背(6寸立像用)#452 舟型来迎雲文 透し彫 ◇白檀 木彫 仏像付属品 ...



光背(6寸立像用)#452 舟型来迎雲文 透し彫 ◇白檀 木彫 仏像付属品 ...



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阿弥陀如来立像 6寸 #298 八角台座 ◇白檀 木彫 仏像-



光背(6寸立像用)#452 舟型来迎雲文 透し彫 ◇白檀 木彫 仏像付属品 ...



阿弥陀如来立像 4.5寸 像のみ #456 ◇白檀 木彫 仏像-



光背(6寸立像用)#452 舟型来迎雲文 透し彫 ◇白檀 木彫 仏像付属品 ...

mercari出品#00451木彫の仏像「阿弥陀如来(あみだにょらい)」立像ビャクダン材製。量りしれない寿命を持ち、「無量光仏」「無量寿仏」とも呼ばれます。親指と人差し指で輪を作る来迎印(らいごういん)を結びます。台座は、輪花形の上に框や反花(かえりばな)などが何層か彫刻された上に、ハスの花をかたどった蓮華(れんげ)座。光背(こうはい)は、舟型来迎雲文光背、頭光や身光の周囲をたなびく雲が取り巻くようすで、頭光と上部の雲の流れは透かし彫りです。台座含め〜光背先まで全H35.6cm、W13.2.5cm、奥行13.2cmです。※御像の額には白毫の位置を示す円が浅く線彫りされています。※御像の額、瞼、頬、顎などに やや濃い茶色の部分があります。 その他、御身体や台座や光背にも、 色の濃淡が有ります。 台座蓮台上面の向かって右 (御像の左足元)には、 特に濃い焦げ茶色の箇所が有ります。 (写真10枚目水色矢印) これらは元の材の木目に由来するものです。※台座蓮台の花弁のうち、 向かって右の1枚が、少し他の花弁より 開いた(隙間が大きい)状態になっています。 蓮が花開く様子を表現した結果なのか、 制作過程で出来てしまった隙間であるかは 不明です。(写真7枚目黄色矢印)※台座下段、最下～下から3段目框の 向かって右(御像から見て左)の 材の合わせ目に、隙間が出来ています。 (写真10枚目赤色矢印)※その他にも、細かい彫刻制作時のキズや 元の材由来の色の濃淡があります。 ご了承くださるかたに。◆古来から珍重されてきた香木(こうぼく)である ビャクダン(白檀sandalwood)材独特の 緻密さ(重み、つややかさ)、芳香が有ります。◇梱包資材は、リユース品を使用します。