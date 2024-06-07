中国拳法大講座「形意拳道」

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商品詳細
1975年発行の中国拳法大講座「形意拳道」の2冊のみです。ケースのダメージはありますが入門書は綺麗な状態だと思います。(画像がすべてになります)古本、中古品にご理解ある方のみご購入ください。ジャッキーチェン五獣拳拳精カンフー武術
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