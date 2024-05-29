助産師基礎教育テキスト2023年　第1巻、2巻、3巻

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商品詳細
♡バラ売り可➡︎各1500円(送料込)➡︎コメントへ♡提示価格は3冊セットでの価格になります。①「助産師基礎教育テキスト2023年版第1巻助産概論・母子保健」工藤美子定価:￥3800②「助産師基礎教育テキスト2021年版第2巻ウィメンズヘルスケア」吉沢豊予子定価:￥4400③「助産師基礎教育テキスト2023年版第3巻周産期における医療の質と安全」成田伸定価:￥3500
http://narcologia.ru/goods/traverse115626.html
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