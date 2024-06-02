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フレーバーズ FLAVORS フィギュアコレクション 第一弾 フルコンプ ② ○
商品番号 V27966225697
商品名

フレーバーズ FLAVORS フィギュアコレクション 第一弾 フルコンプ ② ○
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FLAVORSフィギュアコレクション全6種こちらは、第１弾コンプリートセットです。なかなか出回りがない貴重なセット、この機会にいかがでしょうか。★チョコミントソフトクリームミックスChocolateMintSoftIceCreamMix★バニラソフトアイスクリームVanillaSoftIceCream★チーズバーガーCheeseBurger★テリヤキバーガーTeriyakiBurger★ストロベリーカーニバルStrawberryCarnival★スノーカーニバルSnowCarnivミニブックは6つ付きます。内袋は未開封です。開封したBOXも必要でしたらおつけします。（開封済みのためおまけ程度）※バラ売り、お値下げ不可です。ガチャガチャflavorsフレーバーズケンエレファントソフビソフビ人形　121
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