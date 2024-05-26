ゴエモンインパクト　がんばれゴエモン　フィギュア　消しゴム　レトロ　レア　昔　懐

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商品詳細
ファミリーコンピュータのカセットがんばれゴエモンのキャラクターゴエモンインパクトのフィギュアです。キンケシのような素材の消しゴムフィギュアです。ゴエモンのグッズ化はあまりされていないのでレアです。昔の物なので、神経質な方は購入しない方が良いと思います。ゴエモンインパクト メカ ロボット おみっちゃん サスケ 物知りじいさん ものしりじいさん 当時物 ファミコンチョコ サスケ ゴエモン ウィンビー コナミ KONAMI ボンバーマン ワルキューレ伝説 ローザの冒険 外伝 ワルキューレ ゆうき フィギュア レトロ レア 希少 ファミリーコンピュータ ファミコン コレクション #ゆうき毎日出品中 シール オモチャ 食玩 ガチャ ガシャポン アミューズメント 非売品 グッズ NAMCO ナムコ ファミコンチョコ
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