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ゴエモンインパクト　がんばれゴエモン　フィギュア　消しゴム　レトロ　レア　昔　懐
商品番号 L13600216346
商品名

ゴエモンインパクト　がんばれゴエモン　フィギュア　消しゴム　レトロ　レア　昔　懐
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 1,785 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファミリーコンピュータのカセットがんばれゴエモンのキャラクターゴエモンインパクトのフィギュアです。キンケシのような素材の消しゴムフィギュアです。ゴエモンのグッズ化はあまりされていないのでレアです。昔の物なので、神経質な方は購入しない方が良いと思います。ゴエモンインパクト　メカ　ロボット　おみっちゃん　サスケ　物知りじいさん　ものしりじいさん　当時物　ファミコンチョコ　サスケ　ゴエモン　ウィンビー　コナミ　KONAMI　ボンバーマン　ワルキューレ伝説　ローザの冒険　外伝　ワルキューレ　ゆうき　フィギュア　レトロ　レア　希少　ファミリーコンピュータ　ファミコン　コレクション　#ゆうき毎日出品中　シール　オモチャ　食玩　ガチャ　ガシャポン　アミューズメント　非売品　グッズ　NAMCO　ナムコ　ファミコンチョコ
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http://narcologia.ru/goods/Stanford254273.html
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