【完品激レア】美品 80sファミコンソフト 「ナッツ\u0026ミルク」ハドソン 任天堂

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⚠️【最終価格全割引・値下不可】⚠️♦️コメント無しの即購入大歓迎です‼︎♦️✳️ご購入検討の方は、プロフを御一読頂き、全てご了承頂いた上でのお取引とさせて頂きます✳️▪️その他出品商品‼️⇒#mojasellist⚛️おもちゃ・生活雑貨→→→#moja生活◆商品説明◆1984年リリースの超人気ファミコンソフト「ナッツ\u0026ミルク」。生産数が少なく今ではほとんど見られることのないソフト。当時物としては非常に良好な状態です。化粧箱はもちろん取説・ソフト本体・ソフト収納ビニールも残った完品は超稀少品です。◆詳細◆◽️名称:ファミリーコンピュータソフト「ナッツ\u0026ミルク」◽️メーカー:ハドソン◽️製造・発売:1984年◽️付属品:化粧箱・ソフト本体・取扱説明書・ソフト収納ビニール袋◆状態◆▷B簡易消毒クリーニング・動作確認済み。全ての付属品が揃った完品。ビンテージソフトとしては非常に良好な状態かと思います。N:新品未使用未開封品S:経年未使用品・展示品・使用僅かのほぼ新品A:使用感の少ない状態良好なノーダメージ超美品B:軽微のスレ傷・薄汚れ・シワ等がある付属品の揃った美USED品C:使用感や部分ダメージがあるUSED品D:目立った使用感・ダメージあるが使用可能品J:大きなダメージがあるジャンク品◆発送◆水濡れ防止ビニールとプチプチで簡易梱包をしての発送になります。美品ですがあくまで80sビンテージUSEDソフトですので、ご理解・ご了承頂いた上でご購入下さい。#レトロゲーム#80s#ナッツ＆ミルク#HUDSON#ハドソン#ニンテンドー#任天堂#NINTENDO#ファミコン#ビンテージソフト#ファミリーコンピューター#ファミリーコンピュータ#ファミコンソフト#NATS＆MILK#断捨離 2208R2307229779480