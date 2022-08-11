羽生結弦さん　選手時代直筆サイン

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商品詳細
ファンの方から譲り受けました。大会出場時に本人に目の前で書いて貰ったそうです。ジュニア時代？直筆サイン
http://narcologia.ru/goods/calling930550.html
http://narcologia.ru/goods/composite301754.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper15309.html
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