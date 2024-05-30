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商品詳細
●書名：原色少年昆虫図鑑●著者：江崎悌三・河田黨 共著●発行：昭和２８年８月５日 初版印刷 昭和２８年８月１０日 初版発行●発行社:株式会社 北隆館●分量:本文３２０頁 付録（昆虫採集の手引・述語の解説）１８頁 索引 １７頁●定価：６００円●送料込みでの出品です。●別方法の発送をご指定の場合は、恐れ入りますが、超過送料分はご負担 ください。●当時、原色少年植物図鑑（牧野富太郎氏彩色・解説）、原色少年昆虫図鑑、原色少年動物図鑑の３部作として出版されたものの一角だと思います●写真と違って、原色彩色画は生々しい現物感を持っています。シリーズ中の植物図鑑は牧野富太郎氏の鮮やかな植物画ですが、本品は植物の上に昆虫が点描され、自然感がより増しています。●長期経年に伴うイタミ、ヤケございますが、体裁崩れ等はございません。野外等で頻繁に参照したような使用感も感じられません。●表紙見開き裏に小さく\"matsuzo\"と読めるサインがあります。 昭和３０年前後のサラリ－マン給料が歌に云う「１万３千８百円」なら、かなりの高額本で、宝物に等しかったのでは。
http://narcologia.ru/goods/procurement103433.html
http://narcologia.ru/goods/marshal683280.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild357252.html
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原色少年昆虫図鑑
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