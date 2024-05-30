映画 おそ松さん 超豪華コンプリートBOX('22エイベックス・ピクチャーズ/…

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「映画おそ松さん超豪華コンプリートBOX('22エイベックス・ピクチャーズ/テレビ東京/ジェイ・ストーム/D-techno/ぴえろ/東宝/電通/フジオプロ)〈4枚組〉」SnowMan/髙橋ひかる/英勉定価:￥9800#SnowMan#Snow_Man#髙橋ひかる#英勉#CD・DVD数回視聴後暗所にて保管しておりました。外袋に使用の際の傷スレはあります。ブックレット、ポストカード、台本風ノート全てお付けします。本編のみBlu-rayです、お間違えないようご確認ください。ーーーーーーーOPP袋に入れプチプチ梱包もしくはクッション封筒で発送予定です。ゆうゆうメルカリ便(ゆうパック60サイズ)にて発送予定です。ーーーーーーー⚠️値下げ交渉対応致しておりません⚠️コメント無しで購入していただいて構いません⚠️素人保管ですので、状態に極端にこだわりのある方・神経質な方は購入をお控えください。