Wii セット　まとめ売り　本体

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商品詳細
写真の通りですWii2台 付属品もあり 動きますリモコン4組 正常稼働ハンドル たたこん2台 正常稼働ソフト21本スーパーマリオは2個子供が小さいのでヤフオクでセットを購入し遊ばせました。喧嘩になるので本体をもう1セット購入しその他複数ソフトもそろえました。Switchに切り替えたため手放しますひと通りのソフトもあるので子供の初めのゲームにいかがでしょうか。Wii（クロ）ブランド：任天堂
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