ニンテンドー 2DS本体のみ・SDカード付き

Nintendo他ゲーム機本体ニンテンドー2DS本体SDカード付き、タッチペンなし中古品になりますので細かなキズや痛みあり。画像の通り問題なくゲームプレイ出来ました。ゲームソフトの取出し部分がなぜか引っかかりやすくなってます。ソフトの出し入れ時はご注意ください。またすべての機能をチェックしたわけではないので、購入前に確認して欲しい機能があればコメントください。過度に状態を気にされる方はトラブル防止のため、購入をお控えください。初期化した上で発送いたします。プチプチ+防水対策した上でネコポス発送予定です。★他にもゲーム関連商品出品予定。まとめ買い歓迎！switchソフト・PSソフト・DSソフトなど。まとめ買いで20%ポイント還元※上限2000/のキャンペーンもメルカリ内で開催しているので、まとめ買いでお得に購入できます！ポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo



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