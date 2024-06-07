【動作確認済】ゲームボーイポケット／マリオソフト付

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！ゲームボーイポケットイエローと、マリオソフト４本セットで販売いたします。内容◾︎ゲームボーイポケット本体イエロー/黄色(箱、付属品なし)◾︎ゲームボーイソフト・ドクターマリオ(ソフトのみ、動作確認済み)・ゲームボーイギャラリー2(箱、説明書付)ジャンク・スーパーマリオランド(ソフトのみ)ジャンク・スーパーマリオランド2＿6つの金貨(ソフトのみ)ジャンク本体通電確認はしております。ソフトは何度か本体に入れて見ましたが、動作不安定のため一部ジャンクとなります。予めご了承ください出品にあたり清掃等は行っておりますが、個人管理・中古品のため、細かな傷や汚れなどはご了承ください。ご質問等やご不明点など。お気軽にコメントください。よろしくお願いいたします。Nintendo旧世代ゲーム機本体ゲームボーイポケットグレーゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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