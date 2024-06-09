三代目　STARS 初回盤　カード、スマプラフォト、スマプラミュージック付

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商品詳細
商品説明新しい歴史の１ページをMATEと共に刻む！三代目JSOULBROTHERSとして約9年ぶりとなるアリーナツアー『三代目JSOULBROTHERSLIVETOUR2023\"STARS\"～LandofPromise～』を開催する事が決定した、三代目JSOULBROTHERSの約1年4カ月ぶりとなるニュー・リリース！スマプラフォトスマプラミュージアムカラーフォト付き収録内容[CD]M1.STARSM2.この宇宙の片隅でM3.REPLAYM4.VIICROWNSM5.STARS(Instrumental)M6.この宇宙の片隅で(Instrumental)M7.REPLAY(Instrumental)M8.VIICROWNS(Instrumental)[映像Disc]M1.STARS（MusicVideo）M2.この宇宙の片隅で（MusicVideo）M3.STRAS（Behindthescenes）M4.この宇宙の片隅で（Behindthescenes）
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