a97【動作良好】ニンテンドー3DSLL ピンク×ホワイト 本体

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商品詳細
★ニンテンドー3DSLLピンク×ホワイト本体Nintendo任天堂★付属品•本体•タッチペン•USB充電ケーブル★状態多少の使用感がありますが概ね良好な状態です。画面内少し白いチリのようなものの混入があります。尚、写真にてご判断頂けましたら幸いです。一通り動作の確認しております。アルコールクリーニング済です。★中古品になりますので神経質な方のご購入はお控えくださいませ。★梱包は防水対策をしてなるべく丁寧にさせていただきます。即購入大歓迎です。A1
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